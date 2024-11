Romeo Vermant probeerde Club Brugge een voordeel te geven voor Celtic, maar... "Hij wou niks verklappen"

Romeo Vermant, de jonge spits van Club Brugge, heeft de voorbije weken volop zijn kans gegrepen en staat nu op het punt om zijn eerste basisplaats in de Champions League te veroveren.

De jonge aanvaller hoopt uiteraard op een plaats in de eerste elf in de match tegen Celtic, maar begrijpt ook dat het aan de coach is om die beslissing te nemen. Het gaat tussen hem en Jutgla. “Sowieso zal ik er vrede mee hebben", aldus Vermant.

Zelfs als hij vanaf de bank moet toekijken, zou het voor Vermant al een onvergetelijke ervaring zijn. De match tegen Celtic heeft voor hem bovendien een speciale lading, aangezien hij zijn goede vriend Arne Engels weerziet. Engels, die onlangs een transfer maakte van Augsburg naar de Schotse topclub, was ooit een teamgenoot van Vermant in de jeugdopleiding van Club Brugge.

Vermant heeft altijd in de kwaliteiten van Engels geloofd en is niet verrast door zijn succes. "Ik wist zeker dat hij het zou maken. Het was voor mij nooit de vraag óf, maar wanneer", aldus Vermant. De twee hebben elkaar goed leren kennen en zijn sindsdien goede vrienden gebleven. "Maar hij wou wel niet veel vertellen over de match", grijnsde hij.

Wat betreft de match tegen Celtic is Vermant voorzichtig met zijn voorspellingen. "Het wordt een mooi duel, en voor beide teams is winst van groot belang", aldus de jonge spits. Club Brugge staat met 6 op 12 goed in de groep.

"Voor beide ploegen zou winst bijzonder interessant zijn. Het zal een fijn duel worden. Met 6 op 12 zitten we voorlopig sowieso op schema. Het zou geweldig zijn mochten we nu bij Celtic opnieuw punten kunnen pakken."