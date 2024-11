Anderlecht laat oog vallen op speler die... al bijna een jaar geen match meer speelde

Bij Anderlecht zijn ze nog steeds niet overtuigd van de kwaliteiten van Mads Kikkenborg en hopen ze dat er niets gebeurt met Colin Coosemans. Tijdens de wintermercato kan Olivier Renard mogelijk wel een opportuniteit wegkapen om als doublure te dienen.

Het is misschien een verrassende naam, maar het gaat om Nawaf Al-Aqidi, de 24-jarige Saoedische doelman van Al-Nassr. Dat is de club waar ook Cristiano Ronaldo actief is. Even opzoeken leert ons dat zijn laatste match al van 30 december 2023 geleden is.

Daarna werd hij disciplinair geschorst. En sindsdien kwam hij dus niet meer in actie ondanks dat zijn schorsing in juni afliep. In oktober liep hij wel een rugblessure op, maar intussen hebben ze bij Al-Nassr ook Bento, de doelman van de Braziliaanse nationale ploeg, gehaald.

Toch wordt hij algemeen gezien als de beste doelman van de Saoedische competitie en is hij gebrand op een Europees avontuur. Hij zou voor een prikje gehaald kunnen worden en zijn ploeg zou hem niet al te veel in de weg leggen.

Bij Anderlecht zijn ze inderdaad op zoek naar een extra doelman, want Kikkenborg - nog een transfer van Jesper Fredberg - maakt geen grootse indruk. De grote Deen heeft moeite om het niveau op te pikken, ook op training. Al ligt hij wel goed in de groep.

Er wordt gekeken of het mogelijk is om hem in januari van de hand te doen, maar veel interesse is er momenteel niet. Olivier Renard geeft volgende week dinsdag meer uitleg aan de fans over wat hij van plan is en welk plan er achter zijn mercato zal zitten op de Fan Council.

Anderlecht is niet de enige club die achter Al-Aqidi aanzit. Ook Cercle werd genoemd, maar die hebben intussen al een doelman gevonden. Er is ook nog interesse uit Portugal, maar die is momenteel ook niet concreet te noemen. Wel benieuwd of Olivier Renard een versnelling hoger gaat schakelen.