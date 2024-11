David Hubert verrast plots iedereen met 'spookspeler' bij Anderlecht: "Hij is een speler als een ander in mijn kern"

Anderlecht zit nu al even met een totaal overbodige speler. Amadou Diawara traint al een tijd mee met de beloften, nadat hij volledig aan de kant werd geschoven. Maar David Hubert verrast plots iedereen, want de middenvelder was plots terug bij de A-kern te zien.

Amadou Diawara was de voorbije maanden al een grote last bij Anderlecht. Paars-wit plukte hem in 2022 weg bij AS Roma en betaalde toen net geen 2 miljoen euro voor de middenvelder.

Diawara heeft een riant loon van 1,5 miljoen euro. Dat verdient hij nu dus door bijna niets te doen, aangezien hij sinds eind 2023 geen enkele wedstrijd meer heeft gespeeld.

Bij Anderlecht hebben ze geprobeerd hem te verkopen, maar tevergeefs. Hij heeft zijn conditie altijd onderhouden bij de beloften terwijl het er niet op leek dat hij ooit nog een nieuwe kans zou krijgen bij de Brusselaars.

Maar David Hubert heeft iedereen plots verrast, want Diawara trainde plots weer mee met de A-kern. Niemand zag het aankomen, maar de 'spookspeler' van Anderlecht zou dan toch zijn comeback kunnen maken, bijna een jaar nadat hij zijn laatste wedstrijd speelde voor paars-wit.

Op zijn persmoment voor de wedstrijd tegen FC Porto had Hubert het er nog even over. "Diawara? hij ligt onder contract en hij is selecteerbaar. Ik geef geen cadeaus, maar hij is een speler als een ander in mijn kern."