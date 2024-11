De slechte reputatie van Belgische fans? Celtic FC neemt voor het eerst in de geschiedenis maatregelen in uitvak van Celtic Park

Club Brugge neemt het vanavond in Glasgow op tegen Celtic FC. Drieduizend Belgische fans maakten de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. En de Schotten hebben hun voorzorgen genomen.

Club Brugge wordt vanavond in Celtic Park aangemoedigd door drieduizend fans. Al durven we te betwijfelen of we ze ook effectief veel zullen horen in het mythische stadion.

De wedstrijd tegen blauw-zwart wordt door de Schotse ordediensten gezien als een risicowedstrijd. En dat zullen de Belgische fans geweten hebben.

Het uitvak van Celtic Park zal worden omringd door veiligheidsnetten. Opvallend: het is voor het eerst in de geschiedenis dat deze netten worden geplaatst.

Aanvankelijk werden de netten aangeschaft om ongeregeldheden tijdens The Old Firm te voorkomen. De fans van Rangers FC waren uiteindelijk niet welkom in Celtic Park.

Waarom worden de fans van Club Brugge geslachtofferd?

Maar waarom worden de netten net nu gebruikt? Volgens de Schotse media heeft de kwalijke reputatie van de Belgische fans er iets mee te maken. Onder meer de fans van RSC Anderlecht maakten het onlangs bij Real Sociedad te bont.