Doelmannencoach van Real Madrid onthult daden van Courtois: "Lunin had géén idee dat dit gebeurde"

Thibaut Courtois is zonder twijfel dé nummer één van Real Madrid. Toch probeerde Andriy Lunin vorig seizoen zijn plaats tussen de Madrileense palen te behouden. Maar hoe gedroeg Courtois zich tijdens zijn revalidatie? Het antwoord: als een echte topper.

Thibaut Courtois vertoefde het grootste deel van vorig seizoen in de lappenmand. Enkel in de slotweken van het seizoen - onder meer de Champions League-finale was er eentje met onze landgenoot - maakte hij zijn rentree.

Al moet het gezegd: dat was tegen de zin van Andriy Lunin. De invallersdoelman van Real Madrid vond (terecht?) dat hij aanspraak maakte op de titelwedstrijden én finale van Het Kampioenenbal. Wij geven dan ook toe: zijn prestaties doorheen het seizoen waren uitmuntend.

© photonews

Opvallend: dat was eveneens aan Courtois te danken. "Tijdens zijn blessure en revalidatie stond ik constant in contact met Thibaut", onthult Luis Llopis in Relevo. "We spraken elkaar via de telefoon en in levende lijve. Thibaut was er na elke wedstrijd om samen met mijn de analyse te maken."

"We analyseerden samen de beelden van Lunin", gaat de doelmannencoach van De Koninklijke verder. "Het was ook de bedoeling van Thibaut om Andriy beter te maken. Dat bewijst het enorme professionalisme van Courtois."

"Ik deelde na elke wedstrijd mijn data", besluit Llopis. "Vervolgens gaven Thibaut en ik onze mening om de prestaties van Lunin te verbeteren. Courtois was enorm begaan met de ploeg. Lunin had op geen enkel moment een idee dat dit gebeurde."