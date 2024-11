Freyr Alexandersson ziet dat er nog heel wat ontbreekt bij KV Kortrijk: "Ik neem dit zeer serieus op"

KV Kortrijk heeft het moeilijk in de Jupiler Pro League. Afgelopen zondag gingen de troepen van Freyr Alexandersson met 4-0 onderuit tegen KVC Westerlo.

KV Kortrijk staat na speeldag 15 nog steeds op de voorlaatste plaats in het klassement. De West-Vlamingen hebben het dit seizoen alweer bijzonder moeilijk.

Na de 4-0 pandoering tegen Westerlo was coach Alexandersson not amused. "Een enorme teleurstelling. Frustratie, ongelofelijk, kwetsbaar, soft, ondermaats", klonk het eerst bij zijn interview voor tv.

Nadien was hij op de persbabbel toch al wat kalmer. "Ik zou veel kunnen zeggen, maar ik ga hier geen opvallende uitspraken doen. Dat zou het team nu niet ten goede komen. Ik moet de tegenstander feliciteren met zijn overwinning en hun klinische tweede helft", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

Westerlo speelde een bijzonder zwakke eerste helft. Kortrijk was ook niet goed, maar deed het nog wel iets beter dan de thuisploeg. Na de pauze zagen we een heel ander en beter Westerlo, terwijl er bij de bezoekers weinig verbetering te merken was.

"Vertrouwen is een belangrijke factor in het voetbal. Het ontbreekt mijn team hier soms aan dit seizoen. En dat werd nog maar eens duidelijk na de rust. Na die vroege tegengoal stortte alles gewoonweg in."

"Elk foutje, elk balverlies werd meteen afgestraft door een uitgekookt Westerlo, dat met veel volk in de box kwam. Onze tegengoals werden op een naïeve manier weggegeven. Ik ben daar zeer ontgoocheld over en ik neem dit zeer serieus op. Meer kan ik er eigenlijk niet over kwijt", besluit de IJslandse coach.