"Ik walg ervan": Noah Sadiki (Union SG) zet de puntjes helemaal op de i

Union slaagde er dit weekend niet in om door te gaan op het elan van de voorbije weken. De wedstrijd tegen OHL was erg frustrerend te noemen. Een penaltyfout voor de rust en een rode kaart na de rust voor Charles Vanhoutte maakten er een moeilijke namiddag van.

Noah Sadiki is een van de meest eerlijke spelers om te interviewen bij de Union. En al zeker dit seizoen, waar de 'haperingen' in het spel talrijker zijn. Een nieuw voorbeeld hiervan vond plaats na het gelijkspel in Leuven, waar het team nochtans alles in handen had om te winnen.

Teruggekeerd van een interlandpauze waarin hij twee basisplaatsen had bij het Congolese elftal had Sadiki nog steeds de referentiematch tegen Genk in zijn hoofd: "Ik had gezegd dat het niet is omdat we één keer vier doelpunten scoren, we mochten denken dat we er al waren."

8 gelijke spelen in 15 wedstrijden

"Om écht in de goede richting te gaan, moeten we erin slagen dit succes te bevestigen en zeker tijdens uitwedstrijden, waar we voorlopig niet veel punten pakken. Waarom? Dat kan ik niet echt verklaren. We waren we niet op het niveau waar we zouden moeten zijn."

Het is opvallend: Union won nog niet op verplaatsing dit seizoen in de Belgische competitie. Bovendien werd in vijftien wedstrijden al liefst acht keer gelijkgespeeld.

"Het is geen gevolg van arrogantie. Als we naar de ranglijst kijken, denk ik niet dat we ons dat gedrag kunnen veroorloven", aldus nog een eerlijke Sadiki. "We hebben opnieuw twee punten verloren. Ik ben niet teneergeslagen, maar ik walg er wel van." Dan maar tegen Twente de rug rechten?