Karel Geraerts doet waanzinnig verhaal over zijn ontslag bij Schalke uit de doeken: "Het was héél laag van hen om dat zo te doen"

185

Karel Geraerts is op zoek naar een nieuwe uitdaging na zijn ontslag bij FC Schalke 04. Het vertrek bij de Duitse traditieclub is héél opvallend te noemen. "Vooral de manier waarop alles is verlopen heb ik nooit eerder meegemaakt."

"Ik wist heel goed dat het verhaal na de 3-5-nederlaag tegen SV Darmstadt 98 voorbij zou zijn", valt Karel Geraerts met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. "Na de match heb ik meteen gezegd tegen Peter Balette en Tim Smolders (zijn voormalige assistenten bij Schalke, nvdr.) dat we het niet zouden overleven." Al bleef Geraerts zijn dagplanning volgen. "Daags nadien reed ik naar de club. Er was een training voorzien. Ik kwam rond half acht 's ochtends aan op de club. Er was niemand... Of beter: er stonden twee auto's: die van Peter en Tim." (lacht) "Géén beweging, hé! Geen mensen van het ontbijt, geen security, niemand! Zelfs mijn twee Duitse assistenten waren er niet. Dat kwam niet omdat iedereen teleurgesteld was in het resultaat van de dag voordien, hé." Iedereen wist van ons ontslag, behalve wijzelf... Uiteindelijk belde Geraerts naar Marc Wilmots. "Hij is onmiddellijk gekomen.. Iedereen wist van ons ontslag, behalve wijzelf... Ik zeg het nu allemaal al lachend, maar het was héél laag van Schalke om het op die manier te doen."