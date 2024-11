🎥 Romelu Lukaku weet hoe hij de harten kan veroveren: Rode Duivel brengt hulde aan Napoli legende Diego Maradona met eenvoudig gebaar

Nieuwe aanvaller van Napoli, Romelu Lukaku weet dat hij de legende Diego Maradona niet mag evenaren. Met een eenvoudig gebaar heeft de Rode Duivel zich nog een beetje meer in de harten van de Napoli supporters genesteld.

Ondanks zijn verleden bij Inter en AS Roma, geniet Romelu Lukaku van een grote populariteit in Napels. De statistieken van de Rode Duivel spreken voor zich: vijf doelpunten en vier assists in elf competitiewedstrijden.

De 31-jarige aanvaller is een onbetwiste basisspeler in de ogen van Antonio Conte, die een van zijn favoriete aanvallers heeft teruggevonden en hem graag belangrijk maakt. Op het veld praat Lukaku veel, leidt hij en speelt hij een belangrijke rol als leider.

Lukaku is zeer gewaardeerd bij de fans, die niet aarzelen hem zo snel mogelijk op te zoeken voor een foto of een handtekening. Dat blijkt uit een video die op 24 november is opgenomen na de overwinning van Napoli op AS Roma, waarin Romelu Lukaku het enige doelpunt van de wedstrijd scoorde.

Eenvoudig maar doeltreffend, het mooie gebaar van Romelu Lukaku dat Napoli zal bevallen

Tijdens deze spontane ontmoeting vroeg een van de Napoli-supporters Lukaku om een handtekening op een iconisch shirt van de legendarische Diego Maradona te zetten, een verzoek dat Lukaku met een mooi gebaar accepteerde. Echter, toen hij het shirt ontving, draaide Lukaku het om zodat hij niet op het nummer 10 van Maradona zou tekenen.

Het gebaar werd positief ontvangen door de supporters. Terwijl de Belgische spits zich al goed heeft aangepast aan het Napoli-team, zorgt dit soort momenten ervoor dat hij zich nog dieper in de harten van de fans nestelt.