Hein Vanhaezebrouck is duidelijk: 'Met deze spelers had Club Brugge de winst in Celtic kunnen pakken'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na de 1-1 gelijkspelen op het veld van Celtic blijft Club Brugge in de race voor een plek bij de top 24 in de vernieuwde Champions League. Met zeven punten uit vijf wedstrijden staat de Belgische landskampioen op de 22ste plaats.

Club Brugge speelde woensdag een belangrijke wedstrijd op Celtic Park, waar het een 1-1 gelijkspel behaalde. De prestatie was geen makkelijke, maar met het punt in Schotland houdt het de kansen op kwalificatie naar de volgende ronde levend.

"Tzolis was goed, en ook Jutgla en Skov Olsen hebben hard gewerkt", zegt Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. Toch kreeg Skov Olsen kritiek voor het missen van een kans die vorig seizoen wel binnen was gegaan.

De analist merkte op dat de Deen momenteel in een slechte periode zit, iets wat blijkbaar invloed heeft op zijn afwerking."Skov Olsen mist die kans op de 0-2. Het is niet zo dat hij die bal niet verwachtte, je ziet hem wel degelijk positie kiezen. Hij trapte hard, maar net over."

Ook Jutgla kreeg niet de lof die hij wellicht verwachtte. “Jutgla krijgt daar een bal diep gespeeld, maar laat zich nog inhalen en valt dan. Voor mij was dat geen strafschop", verklaarde Vanhaezebrouck.

Volgens Vanhaezebrouck had het team met een andere, meer ervaren spits, zoals Raoul Lambert of Daniel Amokachi, al een grotere kans om door te stoten. “Met Izquierdo of Diatta op de flanken zou er ook veel meer verschil kunnen worden gemaakt", aldus de analist.