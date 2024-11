Kan Tzolis de toekomst voorspellen? Aanvaller maakt opmerkelijke move vlak voor wedstrijd

Het was een legendarische avond voor Christos Tzolis, die met zijn vier doelpunten afgelopen zaterdag een cruciale rol speelde in de 7-0 overwinning van Club Brugge tegen STVV. Maar naast zijn indrukwekkende prestaties op het veld, zorgde Tzolis ook voor een leuke anekdote buiten het veld.

De Griekse flankaanvaller had namelijk zichzelf vlak voor de wedstrijd in zijn Fantasy Pro team gezet. Iets wat niet onopgemerkt bleef in de podcast 90 Minutes.

Tzolis was zichtbaar in zijn nopjes na de historische match, waarin hij zijn eerste vier doelpunten in één wedstrijd maakte.“Ik was al blij met mijn hattrick, maar vier goals? Dat is ongelooflijk! Dit is mijn eerste keer dat ik vier keer scoor in een wedstrijd", vertelde de Griek na de wedstrijd.

Zijn keuze om zichzelf in het fantasy-team op te nemen, kreeg extra aandacht in 90 Minutes toen bleek dat Tzolis ook een speler van de tegenstander had geselecteerd. Naast zijn ploeggenoten Maxime De Cuyper en Romeo Vermant, koos de Griek voor de Japanse aanvaller Ito van Sint-Truiden.

Filip Joos merkte op dat het opmerkelijk is dat Tzolis het Belgische voetbal zo nauwlettend volgt, gezien hij voor een minder voor de hand liggende speler als Ito kiest. Joos voegde echter toe dat de Japanner buiten zijn prestatie tegen Brugge ook echt een goede voetballer is.

Jeugdspelers

De overwinning tegen STVV was ook een belangrijk statement van Club Brugge, die zich niet mocht veroorloven om na een paar moeilijke wedstrijden opnieuw punten te verspelen. De zes jeugdspelers in de basis gaven volgens Steven Defour het team een frisse energie en jeugdigheid.