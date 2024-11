Steven Defour weet wat er had moeten gebeuren om de fans van Anderlecht aan zijn kant te krijgen: "Ik hoor daar niet bij"

Met 198 wedstrijden voor Porto en Anderlecht heeft Steven Defour een rijke geschiedenis bij beide clubs, die vanavond tegenover elkaar staan in de Europa League. Toch blijft zijn band met Anderlecht een gevoelig onderwerp.

"Nee, ik ben niet gevraagd om de aftrap te geven", grijnst Defour bij HLN. "Ik denk dat dat voor sommige supporters van Anderlecht toch nog altijd een brug te ver is."

Hoewel Anderlecht tegenwoordig zijn iconen graag in de schijnwerpers zet, voelt Defour zich daar niet bij gerekend. “Ze hebben een sterk mediateam en weten wat de supporters graag willen zien: spelers die het grote Anderlecht hebben gemaakt en trofeeën hebben gewonnen. Ik hoor daar niet bij", zegt hij. Ondanks twee seizoenen waarin hij alles gaf voelde hij zich vaak oneerlijk werd beoordeeld. "Bij een nederlaag of slecht spel werd er te snel naar mij gewezen.”

De prestaties in zijn periode bij Anderlecht, zonder titels maar met een tweede en derde plaats, plaatst Defour in perspectief. "Als je ziet waar Anderlecht nu staat, hebben wij toen nog behoorlijk gepresteerd."

"We wonnen op Monaco en speelden degelijk mee in de competitie. Dat seizoen waarin we tweede werden, hadden we kampioen moeten zijn, maar in de play-offs hebben we het zelf verprutst. Misschien had een titel de perceptie rond mij veranderd, maar het is zoals het is.”

Het jaar daarna leek Defour op te bloeien onder trainer René Weiler, maar de beslissing om te vertrekken stond vast. "Ik wilde weg, en dat was deels omwille van een klein deel van de fans. Het waren altijd dezelfde stemmen die negatief waren, en op een gegeven moment weegt dat door", besluit hij. "Ik heb altijd alles gegeven voor Anderlecht."