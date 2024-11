Kan Antwerp weer op Toby Alderweireld rekenen? Coach Jonas De Roeck komt met belangrijke update

Toby Alderweireld was er de laatste twee wedstrijden niet bij omwille van een barstje in de ribben. Het gaat beter, maar bij blijft nog onzeker voor de wedstrijd tegen Union van dit weekend.

Zondag trekt Antwerp naar Union SG. Bij The Great Old zullen ze hopen te profiteren van de Europese wedstrijd die de Brusselaars achter de rug hebben.

Union won donderdagavond nog met 0-1 op het veld van FC Twente, en zeer verdiend. Dus zal Antwerp-coach Jonas De Roeck zijn beste spelers het veld op willen sturen.

Of kapitein Toby Alderweireld kan spelen, blijft nog onzeker. "Toby is nog twijfelachtig. Hij werkte nog geen volledige training af, we bekijken het dag per dag. Ik ben wel tevreden over de manier waarop de groep het zonder hem heeft opgevangen, maar we kennen natuurlijk allemaal het belang van onze aanvoerder", vertelde coach De Roeck volgens Gazet van Antwerpen.

Maar hij is natuurlijk niet de enige in de ziekenboeg bij Antwerp. "Balikwisha sloot deze week opnieuw aan bij de groep. Odoi kon tegen Dender maar maximaal 45 minuten spelen, maar komt zondag opnieuw in aanmerking om te starten. Ook Jaïro (Riedewald, n.v.d.r.) traint weer mee met de groep, maar het is nog te vroeg om te spelen."

"Björn (Engels, n.v.d.r.) is nog out en ook Doumbia heeft nog tijd nodig om te herstellen. Hij doet het rustig aan, en het heeft hem deugd gedaan om tijdens de interlandbreak even bij zijn familie in Mali te zijn. Mentaal is het niet makkelijk om geblesseerd te zijn, zo ver weg van je familie", besluit De Roeck.