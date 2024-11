🎥 Zware nachtmerrie voor Openda & co, met dank aan ex-speler Union SG

Leipzig zit in een moeilijke periode. De club heeft niet meer gewonnen sinds 29 oktober en heeft onlangs meerdere pijnlijke nederlagen geleden.

De herstartmissie is dus deze zaterdag tegen Wolfsburg. Helaas is Leipzig heel slecht begonnen aan de wedstrijd en stond in een mum van tijd 3-0 achter.

En dat allemaal dankzij de schitterende prestatie van Mohamed Amoura. De voormalige speler van Union Saint-Gilloise opende de score al in de 4e minuut.

Wolfsburg vergrootte vervolgens de voorsprong... een minuut later. Een ramp voor Leipzig, dat in de 16e minuut een derde doelpunt incasseerde, opnieuw van Amoura.

Uiteindelijk zou het liefst 1-5 worden voor de Wolven. Een zeer zware nederlaag dus voor Openda en co, die een echte nachtmerrie beleefden.

What’s happening at Leipzig?! 3-0 down in 16 minutes vs Wolfsburg



After 5 games without a win, looks like it’s about to be 6. 3rd game in their last 5 where they’ve conceded 3+ goals.



Amoura with the finish though, 2 goals already today.



🎥: @GoalsXtrapic.twitter.com/2eHe81HX8y https://t.co/OLdEIF3dWg