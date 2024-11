Naar de B-kern omdat hij "een feestbeest" is, maar artiest van de JPL haalt schouders op... "Waarom zou ik mezelf dat ontzeggen?"

Na een turbulente zomer, waarin hij naar de B-kern werd verwezen, is Loïc Lapoussin (27) weer terug bij Union SG. De linkermiddenvelder, vaak omschreven als een feestbeest met een rebelse reputatie, weerleg dat beeld.

“Mensen die me echt kennen, zullen niets slechts over me zeggen", zegt Lapoussin in HLN. “Ik speel al vier jaar bij Union, heb de afgelopen seizoenen Europees voetbal gespeeld en was bijna nooit geblesseerd. Wie bepaalt of ik me als prof gedraag of niet?”

Lapoussin benadrukt dat het voetbal voor hem nog steeds draait om plezier. “Iedereen heeft zijn eigen doelstellingen. Kijk naar Cristiano Ronaldo: hij wilde altijd de beste ter wereld worden. Ik zit zo niet in mekaar. Ik wil genieten. Voor mij blijft voetbal zoals in mijn jeugd: de bal omhoog gooien en spelen zoals je kunt.”

Toch erkent hij zijn levensstijl. “Iedereen weet dat ik een bon vivant ben. Ja, het is al gebeurd dat ik niet fris op training verscheen. Maar waarom zou ik mezelf dat ontzeggen? Uiteindelijk spreekt het veld voor zich.”

De afgelopen zomer was echter een wake-upcall voor de Malagassische international. Hij noemt de beslissing van Union om hem naar de B-kern te sturen een gedeelde verantwoordelijkheid, maar voelt nog steeds onbegrip. “Ik vond niet dat ik het verdiende om op die manier behandeld te worden na alles wat we samen hebben meegemaakt. Maar dat is verleden tijd. Ik ben teruggekomen met de juiste intenties.”

Lapoussin geeft toe dat hij zijn gedrag heeft aangepast. “Ik word wat ouder, zeker?” grijnst hij. “Het beeld van iemand die vooral uitgaat, is niet positief. Ik ga nog steeds graag weg op een rustdag, maar niet langer op weekdagen zoals vroeger. Ik kies mijn momenten beter en heb leren doseren.”

Met zijn terugkeer in de A-kern wil Lapoussin bewijzen dat hij van waarde is voor Union. “À la fin, c’est le terrain qui parle", besluit hij. “Het is op het veld dat ik wil laten zien wie ik ben.”