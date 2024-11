Noah Fadiga verwijst alle geruchten nadrukkelijk in de prullenmand en heeft al nieuws over voetbaltoekomst

Amper drie weken na zijn plotse ineenstorting op het veld deelt Noah Fadiga (24) zijn verhaal. De speler van AA Gent, die nu een defibrillator onder zijn ribbenkast draagt, benadrukt dat hij zich nooit echt zorgen heeft gemaakt.

Speculaties over de oorzaak bleven niet lang uit. Met een vader (Khalilou Fadiga) die zelf hartproblemen kende en een defibrillator kreeg, leek het logisch om een verband te leggen.

Brute pech

Bovendien zag Noah eerder zijn contract bij het Franse Brest ontbonden worden na een vermeend hartprobleem. Toch nuanceerde hij bij Het Nieuwsblad meteen: "Ik begrijp die speculaties, maar het heeft niets met mijn familiegeschiedenis te maken. Dit is brute pech."

Bij VTM Nieuws ging hij er nog wat dieper op in: "Het gaat goed met me. Ik ben herstellende, maar het gaat goed en ik voel me goed", is de rechtsachter - ondertussen omgeschoold tot rechstbuiten - duidelijk.

In januari terug op training?

"Ik had zo het gevoel van tintelingen dat je ook kan hebben als je te snel rechtstaat of zo voor je flauwvalt. En toen ging het licht voor een paar seconden uit."

"Die defibrillator is een zekerheid in het voetbal én in het leven. Mijn vader is er nog en hij is gezond. Hij heeft zijn carrière kunnen verder zetten, dat geeft ook een zekerheid. De eerste maand moet ik het rustig aan doen, tegen januari kan ik normaal helemaal inspringen in de trainingen."