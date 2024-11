Pep Guardiola doet er alles aan om topduel tegen Liverpool te minimaliseren: "Denk er niet aan"

De ziekenboeg van Manchester City zit barstensvol en ondanks de enorme breedte van de kern, is Pep Guardiola gedwongen om zijn spelers op onbekende posities te laten spelen en een beroep te doen op veel jeugdspelers van de opleiding.

De Spaanse coach beseft dat het dit weekend met een topduel tegen Liverpool alle hens aan dek zal worden voor Manchester City. Bij een nederlaag zondag is de kloof al elf punten met Liverpool.

Pep Guardiola heeft dan ook werk aan de winkel. Toch wil hij nog niet te hard van stapel lopen. En ook als er verloren zou worden van Liverpool? Dan nog is er wat hem betreft niets verloren.

"In april denk ik aan niets anders dan trofeeën, maar nu zijn we eind november. Er zijn nog zoveel maanden te spelen", aldus Guardiola op zijn persconferentie geciteerd door Sporza.

Elf of twaalf keer op rij winnen?

"Het resultaat van zondag zal niets veranderen aan ons vormpeil. We zullen 11 of 12 matchen na elkaar moeten winnen om te tonen dat we weer stabiel zijn. Dit is slechts één wedstrijd, dat verandert niets."

"In vergelijking met vorig seizoen valt hun positiespel iets meer op, maar die counter van onder Jürgen Klopp is er nog altijd. Elke stilstaande fase voor jou is een kans om te counteren voor hen."