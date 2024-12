Beerschot staat voor cruciale partij: "Ik zie het al de hele week op het trainingsveld"

Om 16 uur ontvangt Beerschot op het Kiel Cercle Brugge. Voor beide ploegen is dit een heel belangrijke wedstrijd.

Beerschot krijgt vandaag een belangrijke concurrent in de strijd tegen de degradatie over de vloer. In de heenronde verloren de Ratten nog met 4-1.

Loïc Mbe Soh wil die zware nederlaag uitgeveegd zien worden met een klinkende overwinning in eigen huis. De voorbereiding stemt hem alvast tevreden.

“Ik merk dat de groep steeds meer vertrouwen krijgt. We werken elke dag keihard op training en dat begint beetje bij beetje zijn vruchten af te werpen”, vertelt de 24-jarige Fransman aan Gazet van Antwerpen.

De voorbije weken leeft de spelersgroep met een positief gevoel. Dat momentum willen ze nu vasthouden. “We veranderden een tijdje geleden ook van spelsysteem (naar een viermansdefensie, red.), maar de mentaliteit van de jongens is voor mij het allerbelangrijkste. Iedereen wil hard werken voor het team, en dat zie je echt op het veld.”

Voor de verdediger is het vooral belangrijk dat de matcht thuis afgewerkt wordt. “We willen de supporters echt trots maken. We moeten tegen Cercle laten zien wat ik al de hele week op het trainingsveld zie: passie en strijd. Die zullen er zeker zijn zondag en dan zullen we wel zien wat we krijgen op het Kiel.”