Na alle heisa, was het nu hands of niet? Doelpuntenmaker Bangoura antwoordt zelf zeer duidelijk

Heel wat heisa zondag na de Limburgse derby. De late gelijkmaker van Genk werd niet afgekeurd voor hands, terwijl velen wel een handsbal zagen. Ibrahima Bangoura, de doelpuntenmaker, vertelde zelf of hij de bal met de hand raakte.

KRC Genk sleepte zondagnamiddag nog een puntje uit de brand tegen STVV na een late gelijkmaker van Ibrahima Bangoura. Hier wa echter heel wat over te doen.

Zo volgde er na de 2-2 een lange VAR-onderbreking. De spelers van STVV zagen een handsbal terwijl de bezoekers uitbundig konden vieren. Scheidsrechter Erik Lambrechts liet het dus aan de VAR over, die er ook geen graten in zag.

Er was blijkbaar ook geen beeld waaruit ontegensprekelijk uit valt af te leiden of het al dan niet hands was. Coaches Thorsten Fink en Felice Mazzu gaven hun meningen al, maar we spraken ook met de doelpuntenmaker zelf.

"Ik raakte de bal niet mijn hand, het was gewoon met mijn knie", verduidelijkte Bangoura na afloop. Hij was natuurlijk ook bijzonder tevreden na zijn beslissende goal in de derby.

STVV leek af te stevenen op een derbyzege, en dat had ook verdiend geweest. KRC Genk speelde misschien wel zijn slechtste helft van het seizoen na de pauze. Maar een verklaring heeft Bangoura daar niet meteen voor: "Nee, ik weet niet waarom het zo liep na de rust."