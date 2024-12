Nieuwe kans voor Anderlecht-speler die toegeeft dat het nog niet genoeg was: "Ik ben een speler die een opeenvolging van matchen nodig heeft"

Thomas Foket heeft nog niet echt kunnen overtuigen bij Anderlecht. Nochtans kent iedereen het potentieel van de rechtsback die enkele jaren geleden nog de beste rechtsachter van de Ligue 1 was. Hij heeft er wel een verklaring voor.

Foket moest afrekenen met de concurrentie van Killian Sardella, die net Rode Duivel is geworden. En bij zijn invalbeurten was het niet altijd even goed, wat zijn trainer ook al aangaf. "Hij heeft het soms goed gedaan en soms kon het beter", knikte David Hubert.

Iets waar de 30-jarige zich ook van bewust is. "Ik weet dat het niet altijd goed was en ik weet dat ik beter kan", bevestigde Foket ons. "Maar ik heb ook geen volledige voorbereiding gehad en er moeten nog wat procentjes bij."

Daarvoor is ook een reden. Door de concurrentiestrijd met Sardella heeft hij in de competitie nog maar één basisplaats gekregen en viel hij slechts zes keer in. Goed voor 161 minuten. Hij verzamelde zijn speeltijd vooral in de Europa League en in de beker.

"Je kent mij ook. Ik ben een speler die een opeenvolging van matchen nodig heeft om mijn beste niveau te bereiken. Ik begrijp volledig waarom Sardella de voorkeur krijgt hé. Maar het is niet makkelijk voor mij om zo naar mijn top te groeien."

Die kans krijgt hij nu, want Sardella zal waarschijnlijk niet meer spelen dit jaar door een scheurtje in het enkelligament. "Ik ga dat niet verstoppen: ik ben blij dat ik nu een paar matchen na elkaar ga kunnen spelen. Dat gaat een groot verschil maken."