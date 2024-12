Respect! Speler Standard vraagt zelf om voor beloftenteam te mogen spelen: "Natuurlijk ben ik teleurgesteld"

Lucas Noubi, de 19-jarige centrale verdediger van Standard, keerde afgelopen zaterdag terug op het veld voor SL16, het beloftenteam van Standard, in de wedstrijd tegen Bergen (3-1 verlies). Het was zijn eerste officiële wedstrijd sinds 20 september, toen hij in actie kwam tegen Union.

Sindsdien bleef Noubi op de bank en ontbrak hij zelfs in de selectie, ondanks zijn aanwezigheid op trainingen. Zijn afwezigheid leidde tot speculaties over mogelijke blessures of andere redenen.

Tot ieders verrassing vroeg Noubi zelf om speeltijd bij het beloftenteam. “Mijn laatste wedstrijd was al een tijd geleden, en dat is slecht voor een jonge speler. Daarom vroeg ik aan de club of ik bij de reserven wat ritme kon opdoen", verklaarde de jonge verdediger aan LDH.

Noubi bevestigde dat zijn afwezigheid bij het A-team te wijten was aan de keuzes van de coach en niet aan blessures. “De spelers op mijn positie doen het goed, en dat respecteer ik. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar ik wil zo snel mogelijk terugkeren naar de A-ploeg. Ik ben nog jong en heb geduld.”

Voor Noubi was het belangrijk om weer in een officiële wedstrijd te staan, ook al is de D1 ACFF (twee niveaus lager dan de Pro League) een bescheiden podium. “Het was fijn om opnieuw te spelen, ook al is het twee niveaus lager. Deze wedstrijden helpen mij om mijn ritme te behouden en mijn ploeggenoten in de Academie te ondersteunen in hun strijd om in de competitie te blijven", aldus Noubi.

Hoewel SL16 tegen Bergen niet wist te winnen, benadrukte Noubi dat ze beter hadden moeten doen. “We speelden een helft met een man meer en hadden minstens een punt moeten halen. Het is jammer, maar we blijven vechten.”