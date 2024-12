Serge Gumienny velt opvallend oordeel over discutabele goal van KRC Genk

KRC Genk speelde 2-2 gelijk bij STVV. Na afloop was er opvallend veel discussie over de Genkse gelijkmaker.

Speelde doelpuntenmaker Bangoura de bal met de hand als hij de 2-2 scoorde? Bij STVV waren ze van oordeel van wel, de Genkenaars zeiden dat hij de bal met de knie raakte.

“Als de beelden op het niveau van de Champions League waren geweest, dan had de VAR die fase waarschijnlijk beter kunnen beoordelen”, is het verrassende oordeel van ex-scheidsrechter Serge Gumienny bij Het Belang van Limburg.

Volgens hem brengen de videobeelden geen uitsluitsel, hoeveel keer je ze ook opnieuw bekijkt. En dus moet de Pro League zorgen dat er beter beelden beschikbaar zijn.

“Dat was niet het geval, dus kan je de ref of de VAR daar niet verantwoordelijk voor stellen. Als er op de beelden geen duidelijk handspel te zien is, dan moet je bij de beslissing van de ref blijven.”

VAR-interventies duren te lang

Gumienny begrijpt dus dat de 2-2 goedgekeurd wordt. Lambrechts fluit in de Champions League en in de kwalificatiematchen voor landenploegen. Dat betekent voor Gumienny toch iets.

“Lambrechts is een topper en als de ref die dit seizoen de Champions League-finale zal fluiten zondag op Stayen scheidsrechter met dienst was geweest, dan zou hij net dezelfde beslissing genomen hebben. Dus respect voor Lambrechts en zijn team.”

Waar Gumienny het wel moeilijk mee had was dat de interventies van de VAR zolang duren. “Zes minuten bij de 0-1 van Arokodare, terwijl heel duidelijk was dat hij niet buitenspel stond. Dat moet toch sneller kunnen. Of is ook hier weer sprake van slecht materiaal? Want in de Champions League gaat dit ook allemaal vlotter en sneller.”