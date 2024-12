Voormalig lid van 'de Gouden Generatie' doet verrassende onthullingen: "Ik speelde nooit zonder pijn"

Mousa Dembélé is nu met pensioen. De voormalige middenvelder heeft gesproken over zijn carrière. En daarover deed hij nu toch een paar onthullingen die niemand wist.

Hij werd beschouwd als een van de meest getalenteerde spelers van zijn generatie: Mousa Dembélé heeft gedurende zijn carrière het shirt gedragen van clubs zoals Tottenham, Fulham en ook AZ Alkmaar.

Hij was ook lid van de beroemde Gouden Generatie bij de Rode Duivels, maar slaagde er nooit in om te overtuigen in het nationale team.

De onthullingen van Mousa Dembélé over zijn tijd bij de Rode Duivels

In de kolommen van SoFoot heeft Mousa Dembélé gesproken over zijn tijd bij de Rode Duivels, waarbij hij onthulde dat hij leed aan terugkerende pijnen tijdens zijn spelerscarrière.

"Wat weinig mensen weten, is dat ik bij Tottenham dagelijks pijn had. Ik speelde met een infiltratie. Theoretisch gezien zouden de interlandpauzes me moeten toelaten om uit te rusten, maar ik moest bij de selectie zijn."

"Dus mijn rustperiodes heb ik uiteindelijk nooit gehad. Ik wilde echt voor België spelen en ik vond het geweldig, maar soms was het te veel, de reizen en de wedstrijdbelasting", legde hij uit.

"Waarom hebben we niets gewonnen? Een goede vraag. Er zijn verschillende factoren, maar ik denk niet dat deze 'druk' er een van is. Andere teams namen deel aan deze competities, en het was niet noodzakelijk het meest kwalitatieve team dat won," vervolgde de 37-jarige voormalige middenvelder.