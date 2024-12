Anderlecht is afhankelijk geworden van zijn X-factor die ze volgend seizoen kwijt zijn: Olivier Renard weet wat hem te doen staat

Anderlecht vond zondag op OH Leuven geen openingen in de verdediging van de Vlaams-Brabanders. Ja, eentje na drie minuten voor Kasper Dolberg, maar de Deen liet het liggen. Voor de rest van de wedstrijd was de aanval te stereotiep. De X-factor was er immers niet bij.

En dan spreken we over Samuel Edozie. Niet dat de Engelsman uitblinkt in de statistieken, maar hij brengt wel dat onverwachte waardoor een verdediging uit verband gaat lopen. De 21-jarige is onder David Hubert enorm belangrijk geworden en krijgt dan ook de voorkeur op Francis Amuzu.

Onvoorspelbaarder dan Amuzu

Waarom? Die zou toch hetzelfde moeten kunnen brengen? Amuzu is echter eerder die pure winger die vertrouwt op zijn snelheid om ofwel zijn lijn af te gaan, ofwel naar binnen te komen. Edozie is echter een vat vol schijnbewegingen, kapbewegingen en dribbels.

Zo vind je er niet veel in de Belgische competitie. Het maakt dat de rechtsback altijd steun moet krijgen van een centrale verdediger of verdedigende middenvelder om hem af te stoppen. Daardoor komt er ruimte voor Stroeykens of Dolberg in het centrum.

Edozie blesseerde zich tegen Porto op precies dezelfde plek als Amuzu een paar weken ervoor. De grasmat van het Lotto Park ligt daar ook enorm slecht, iets waar ze dit seizoen geen oplossing meer gaan voor vinden. Maar Hubert hoopt alvast dat hij hem snel kan recupereren.

Kans dat hij blijf quasi onbestaande

Olivier Renard weet intussen ook al wat hem te doen staat: een gelijkaardig profiel (liefst twee) naar volgend seizoen toe vinden. Edozie wordt immers gehuurd van Southampton zonder aankoopoptie. En de Saints hebben al laten weten dat ze zijn progressie ook opgemerkt hebben en hem voor volgend seizoen goed kunnen gebruiken.

De kans dat hij definitief naar Brussel verhuist is quasi onbestaande. Zijn marktwaarde staat op 8 miljoen euro, maar de laatste update daarvan is van eind mei geleden. Anderlecht kan hem gewoon niet betalen.

Edozie is één van die jongens die zeldzaam zijn: hij kan chaos creëren in de verdediging van de tegenstander. Met N'Diaye - die trouwens ook een opmerkelijke progressie maakte - heeft hij een goeie klik op links. Voor Anderlecht zal het belangrijk zijn dat hij fit blijft. Want niemand die weet hoe Thorgan Hazard gaat terugkeren. Tot die op niveau is, zullen ze afhankelijk zijn van de creativiteit van hun linksbuiten.