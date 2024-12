Jonathan Lardot komt met meer uitleg nadat doelpunt van Genk niet werd afgekeurd na hands

DAZN kwam maandag met nieuwe beelden van de gelijkmaker van KRC Genk tegen STVV. Daarop is duidelijk te zien dat de bal geraakt werd met de hand van Ibrahima Bangoura, maar die beelden had de VAR niet.

KRC Genk maakte in het slot 2-2 gelijk tegen STVV na een doelpunt van Bangoura. De spelers van STVV riepen meteen om hands, terwijl de scheidsrechter het doelpunt niet meteen afkeurde.

Hij wachtte op de VAR, maar die kon niets doen. Er waren namelijk geen beelden waarop duidelijk te zien is dat het hands was. Jonathan Lardot legde bij Under Review uit waarom de goal niet werd afgekeurd.

"Mijn buikgevoel is ook handspel. Ik denk dat het handspel is. Maar zoals al een paar keer gezegd is geweest, de VAR heeft duidelijk bewijs nodig om tussen te komen", begint hij.

"Bij deze situatie kunnen we het gevoel hebben dat het handspel is, maar duidelijk bewijs hadden we niet. Door het gebrek aan bewijs konden we niets anders doen dan de beslissing op het veld te volgen."

"Moesten we het bewijs hebben dat het duidelijk hands was, dan hadden we het afgekeurd", besluit Lardot. Maandag kwamen er nieuwe beelden naar buiten van DAZN, waarop te zien is dat het wel degelijk hands was. Maar dat werd op een GSM gefilmd langs de zijlijn en dus kon de VAR die niet gebruiken.