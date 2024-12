Chris Coleman, een wonderman om Leuven te redden? Het unieke parcours van de voormalige kwelduivel van de Duivels

Chris Coleman is de nieuwe coach van Oud-Heverlee Leuven. Een terugblik op de chaotische carrière van degene die de mannen uit de universiteitsstad moet helpen om zich te handhaven.

Toen de naam van Chris Coleman werd bevestigd als nieuwe coach van OHL, gingen de gedachten van veel Belgische voetbalfans meteen terug naar een pijnlijke herinnering: het EK 2016. De kwartfinale in Lille, waar Rode Duivel Radja Nainggolan met een prachtig afstandsschot België op voorsprong bracht, eindigde in een nachtmerrie.

Onder leiding van Coleman keerde Wales die avond de wedstrijd om, met als gevolg een pijnlijke uitschakeling en het einde van Marc Wilmots’ tijdperk als bondscoach. Maar wie is Chris Coleman eigenlijk, de man die nu aan het roer staat bij OHL?

Voor zijn trainerscarrière was Coleman een degelijke verdediger, opgeleid bij Manchester City en actief bij Swansea, Crystal Palace, Blackburn, en Fulham. Bij die laatste club werd hij zelfs aanvoerder en groeide hij uit tot een rots in de defensie. Maar een zwaar auto-ongeluk in 2001 veranderde zijn leven. Coleman raakte ernstig gewond en kwam na maandenlange revalidatie tot het besef dat zijn carrière als speler voorbij was.

Fulham gaf hem echter een nieuwe kans: hij mocht als beginnend trainer aan de slag. Slechts een jaar later werd hij hoofdtrainer, waarmee hij op 32-jarige leeftijd één van de jongste coaches in de geschiedenis van de Premier League werd.

Met zijn charisma en onwrikbare vertrouwen wist hij spelers naar een hoger niveau te tillen. Toch verliepen zijn verdere avonturen als trainer niet zonder hobbels. Bij Real Sociedad, Coventry City en in de Griekse en Chinese competities kende hij wisselend succes.

Zijn grootste triomf kwam in 2016, toen hij Wales naar de halve finales van het EK loodste en het team naar een achtste plaats op de FIFA-ranglijst bracht. Het succes smaakte zoeter door de emotionele lading: vier jaar eerder had hij zijn jeugdvriend Gary Speed opgevolgd, na diens tragische overlijden. Maar na dat hoogtepunt volgden teleurstellende periodes bij Sunderland, Hebei (China) en Limassol (Cyprus).

Met zijn aanstelling bij OHL begint Coleman aan een nieuwe uitdaging in België. Zal hij erin slagen om een positieve indruk achter te laten, in tegenstelling tot die ene gedenkwaardige avond in Lille? Eén ding is zeker: Coleman is een vechter, iemand die steeds opnieuw weet op te staan. Het Belgische voetbal kijkt met interesse naar wat hij bij OHL zal bereiken.