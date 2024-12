Fans Anderlecht hebben beslissing genomen over Olivier Renard: vandaag ontmoeting tussen beide partijen

Anderlecht zit momenteel in een positieve flow. Met 10 op 12 in de competitie en sterke prestaties in de Europa League lijkt de ploeg weer op koers. De fan council die nu wordt gehouden, is dan ook geen crisismoment. Maar Olivier Renard zal er wel op de rooster gelegd worden.

Renard heeft toegestemd om voldoende tijd te maken om met de supporters in overleg te gaan. Een deel van het publiek was eerst heel fel gekant tegen zijn komst, omwille van zijn Standard-verleden. Maar het overgrote deel wil hem wel zijn kans geven en heeft dat in het stadion ook laten merken toen er protest kwam. Zij willen vooral dat de rust bij hun club terugkeert. Toch zijn er nog voldoende vragen te stellen aan de nieuwe sportief directeur. Ze beseffen ook dat zijn echte impact pas zichtbaar zal worden na de zomer van 2025, wanneer hij zijn eerste volledige transferzomer achter de rug heeft. De fans blijven natuurlijk nieuwsgierig naar zijn plannen. Hoe ziet Renard het RSCA-DNA, en welke spelers wil hij aantrekken? Hoewel er geen grote verwachtingen zijn voor de wintermercato, zou hij met één of twee inkomende en uitgaande transfers al wel voor veel goodwill zorgen. Voor nu krijgt Renard het voordeel van de twijfel, mits hij transparant blijft over zijn beleid. Open communicatie lijkt daarbij de sleutel. Renard staat bekend als een goede spreker en wil de fans zo goed mogelijk informeren. Naast sportieve onderwerpen zijn er ook praktische vragen over bijvoorbeeld het transferbudget. Deze bijeenkomst is voor supporters een kans om hun zorgen en ideeën rechtstreeks met de clubleiding te delen. Wouter Vandenhaute zal samen met Renard aanwezig zijn om de supporters te ontvangen. Ook jeugdacademie-directeur Tim Borguet zit mee aan tafel, aangezien de jeugdopleiding een belangrijk thema blijft voor zowel de club als de supporters. Borguet ligt trouwens in de bovenste schuif bij de fans.