Stroeykens of Dolberg? Het is vooral deze Anderlecht-speler die onder David Hubert naar beste vorm aan het groeien is

David Hubert heeft RSC Anderlecht op enkele weken tijd volledig getransformeerd. Er wordt dan wel nog (te veel) gemorst met punten, maar het plan is héél duidelijk. Eveneens opvallend: Mario Stroeykens en Kasper Dolberg zijn niet de enigen die plots wél beginnen presteren onder de nieuwe coach.

Ook Mats Rits onderging een metamorfose sinds de overname van David Hubert. De komst van Leander Dendoncker was in het nadeel van de voormalige middenvelder van Club Brugge? Het tegendeel is ondertussen bewezen.

Rits speelt zo goed als altijd. Nochtans zweert Hubert bij roulatie in zijn elftal. De Antwerpenaar miste de voorbije vier wedstrijden geen minuut in de Europa League en ook in de competitie telt hij zeven opeenvolgende basisplaatsen.

© photonews

Maar zal Rits één van de komende weken plaats moeten ruimen voor Dendoncker? In de wandelgangen van het Lotto Park klinkt het net dat laatstgenoemde plaats zal moeten ruimen voor Rits. De 32-voudig Rode Duivel is héél ver verwijderd van zijn niveau dat hij destijds in de Premier League heeft gehaald.

Voor Rits geldt dan weer het omgekeerde. Zijn laatste wedstrijden zijn simpelweg zijn beste wedstrijden sinds zijn komst naar Brussel. Is het toeval dat hij ondertussen ook zijn eerste doelpunt in paars-witte loondienst heeft gescoord? Wellicht niet.

© photonews

De komst van David Hubert speelt daarbij een rol. Hubert en Rits spreken dezelfde taal: nog geen twee jaar geleden was de Anderlecht-coach zelf ook zo'n hardwerkende middenvelder. Niet de meest technisch begaafde speler, maar iemand bij wie de begrippen compensatie en onopvallend werk nog steeds doorklinken.

Op die manier groeit Rits steeds meer naar de speler die hij was in zijn beste seizoenen bij Club Brugge. Druk zetten op de tegenstander, passes afsnijden, infiltreren,... Hubert wil dat de voormalige speler van AFC Ajax het de komende maanden steeds meer zal gaan doen.