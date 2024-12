Pocognoli schrikt zich een hoedje als hij statistieken van KAA Gent tegen Union SG ziet

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vanavond staat KAA Gent en Union SG tegenover elkaar in de Beker van België. Beide ploegen kunnen de overwinning heel goed gebruiken.

Al gaat de aandacht bij beide ploegen wellicht volledig naar de competitie, toch zouden beide coaches maar al te graag de zege in de Croky Cup op zak steken.

Nochtans zijn de statistieken volledig in het voordeel van de Brusselaars. Sinds Union SG terug op het hoogste niveau speelt verloor het nog geen enkel van de acht duels tegen de Buffalo’s.

De laatste Gentse overwinning tegen Union SG, daarvoor moeten we al teruggaan naar een bekerwedstrijd in het jaar… 1965. Straffe statistieken.

“Daar gaan we niet te veel aandacht aan besteden”, zegt Union-coach Pocognoli aan Het Nieuwsblad. “Statistieken zeggen zelden alles. KV Mechelen is ons zogeheten zwarte beest. We zijn er ook voor het eerst sinds lang een resultaat gaan neerzetten.”

“Gent zit misschien in een iets lastigere periode, maar het staat nog altijd in de top zes. Het blijft een ploeg waar je altijd rekening mee moet houden.”