De mislukking van Kylian Mbappé bij Real Madrid: erger dan de mislukking van Eden Hazard?

Real Madrid beleeft een ware nachtmerrie. Na de ongelooflijke mislukking van Eden Hazard in 2019, herhaalt het scenario zich nu: Kylian Mbappé is op dit moment een gigantische flop, zij het in een heel ander soort stijl.

De prestatie van Kylian Mbappé woensdag op het veld van Athletic Bilbao heeft het malaise rond de Fransman nog wat meer benadrukt. Zijn gemiste strafschop in de tweede helft - de tweede in enkele dagen - was slechts het topje van de ijsberg: bij rust werd Mbappé door de meeste datawebsites beoordeeld met rond een 2 of 3 op 10. Zijn niveau in het spel baart zorgen.

Onlangs durfde het Spaanse medium Sport zelfs een vergelijking maken na weken van moeilijke prestaties: het "geval" Mbappé begint te lijken op dat van... Eden Hazard. Tenminste, dat vrezen sommige supporters.

Een evidentie: Hazard heeft een fortuin gekost, Mbappé niet

Een punt, uiteraard, vertekent de vergelijking van meet af aan: Eden Hazard kwam voor een werkelijk fortuin - ongeveer 100 miljoen euro. Vier jaar later verlaat hij de club en laat hij zijn laatste contractjaar vallen, met een rampzalige balans: 7 doelpunten in 76 wedstrijden en bijna geen enkele referentieprestatie.

© photonews

Puur financieel gezien is dit het grootste mislukking in de voetbalgeschiedenis. Niets meer, niets minder, zelfs de grootste liefhebbers van Eden - wij maken daar deel van uit - hebben moeite om dit te relativeren. Kylian Mbappé heeft daarentegen niets gekost: hij kwam gratis naar Real Madrid. Natuurlijk wordt hij goed betaald - maar Hazard zat ook niet bepaald op het minimumloon.

Sinds zijn komst heeft Kylian Mbappé 8 doelpunten gescoord in 14 wedstrijden in La Liga, 10 doelpunten in 20 wedstrijden in alle competities samen. Dat is al meer in enkele maanden dan Eden Hazard in 4 jaar. De Fransman is ver van zijn beste niveau, dat is een feit, maar op statistisch vlak slaagt hij erin een afgang te voorkomen.

De persoonlijkheid van Mbappé speelt een grote rol

Zijn verwoestende voorstelling staat in schril contrast met de komst van Eden Hazard, bijna te bescheiden. De kapitein van de Rode Duivels had meer druk moeten voelen, de club waar hij zou tekenen beter moeten inschatten. Niet aankomen met te veel kilo's en alsof hij tekende bij Tubize-Braine. Mbappé kwam binnen alsof hij veel meer dan 100 miljoen kostte; Hazard kwam binnen alsof hij gratis was.

Zijn persoonlijkheid is altijd controversieel geweest, maar vandaag de dag heeft de topscorer aller tijden van PSG het moeilijk om aanhangers te vinden. Zelfs in het Franse nationale team heeft hij het publiek tegen zich: de fluitconcerten die hij kreeg in Lyon bij de aankondiging van zijn naam zullen niet snel vergeten worden. Het wonderkind van het WK 2018, dat zo'n grote rol speelde in de eindwinst van Les Bleus, is van zijn voetstuk gevallen.

Hazard, daarentegen, bleef dezelfde in glorie en mislukking: een man die door iedereen werd gewaardeerd, waar zijn ploeggenoten medelijden mee hadden en steunden wanneer Carlo Ancelotti hem op de bank liet. De Belg wekte wat medelijden op, nam deel aan titelvieringen waar hij geen rol in had gespeeld, werd soms voor het minste op handen gedragen door zijn medespelers. Mbappé wordt genegeerd door diezelfde ploeggenoten en lijkt vreselijk alleen in de Madridse kleedkamer, terwijl hij het Real Madrid al objectief gezien veel meer heeft gebracht dan Eden in 4 volledige seizoenen...