Publiekslieveling van Deinze is vrij, maar heeft nog geen nieuwe ploeg: "Beste periode"

De spelers van KMSK Deinze trekken één voor één weg. Deze week pakte ook Jellert Van Landschoot zijn biezen.

Lennart Martens was vorige week de eerste die vertrok. Deze week volgden enkele andere spelers zijn voorbeeld, waaronder ook Jellert Van Landschoot.

Hij kwam in 2022 bij Deinze aan, toen hij Helmond Sport in Nederland verliet. In Nederland had hij zijn strepen al verdiend, nu wou hij zich bewijzen in eigen land.

“Ik ben in de Dakota Arena met open armen ontvangen en voelde me er onmiddellijk thuis. De doelstelling van Deinze (promotie naar de Jupiler Pro League, red.) sloot perfect aan bij mijn eigen ambitie”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Hij woont in Maldegem en kon dus dicht bij huis voetballen. “We kwamen vorig seizoen één puntje tekort om te promoveren. Ik had het gevoel dat het ons dit jaar wel zou gelukt zijn.”

Vliegensvlug bij een andere club aansluiten is niet de bedoeling. “Ik zal niet bij de eerste de beste club tekenen. Ik wil in een ambitieuze en stabiele ploeg terechtkomen. Ik zit als sporter in mijn beste periode, waardoor deze pijnlijke affaire nog veel harder is binnengekomen. Het zal nog even duren vooraleer ik dit allemaal heb verwerkt.”