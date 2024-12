Kasper Dolberg onthult medische aandoening waar hij niet te koop mee loopt: "Ik hoop vooral dat mijn dochters het niet krijgen"

Kasper Dolberg beleeft een topseizoen bij Anderlecht met al 16 doelpunten in 24 wedstrijden. Maar achter zijn prestaties schuilt een verhaal van discipline en doorzettingsvermogen, want de Deense spits leeft al sinds 2021 met diabetes.

“Mijn diabetes is voor mij nooit een excuus geweest om niet te presteren", zegt Dolberg in HLN. “Het maakt nu deel uit van mijn routine. Vandaag ga ik er beter mee om dan gisteren, en morgen zal het nóg beter gaan.”

Hij onthult dat hij vóór zijn diagnose voortdurend moe was, zelfs na een goede nachtrust. “Ik voelde me constant uitgeput. Een bloedtest bracht de oorzaak aan het licht: diabetes. Het was een moeilijke periode, maar ik heb nooit gevreesd voor mijn carrière. Het onbekende maakte me wel angstig", geeft hij toe.

Gelukkig vond Dolberg steun bij zijn familie. “Mijn oom, die ook diabetes heeft, is meteen naar Nice gevlogen om mij te begeleiden. Dat heeft me enorm geholpen", vertelt hij. Nu hij gewend is aan het gebruik van insuline, heeft hij een positieve kijk ontwikkeld. “Die injecties zet ik op automatische piloot. Het is voor de rest van mijn leven, dus ik moest eraan wennen. Dat is gelukt.”

Toch is Dolberg soms bezorgd over zijn dochters. “De vrees dat zij diabetes zouden krijgen is er wel. We zijn extra waakzaam, maar het heeft geen zin om er constant over te piekeren", zegt hij nuchter.

Met zijn voorbeeld laat Dolberg zien dat diabetes geen beperking hoeft te zijn. Zijn verhaal inspireert velen en bewijst dat zelfs met een chronische aandoening topprestaties mogelijk zijn. “Het leven stopt niet omdat je diabetes hebt. Ook met suikerziekte kun je alles bereiken wat je wil", zegt hij.