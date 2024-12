Anderlecht belooft spectaculaire show vanavond: legendarische discotheek verzorgt de show

Het Lotto Park is volledig uitverkocht voor de wedstrijd van Anderlecht tegen Beerschot. De club belooft een onvergetelijke avond, met een unieke samenwerking tussen voetbal en de iconische Brusselse nachtclub Fuse, die dit jaar zijn 30e verjaardag viert.

Fuse, gevestigd in de Blaasstraat in Brussel, is al drie decennia een begrip in het Europese nachtleven. Dit jubileumjaar viert de club met een Europese tour, een fotoboek en mixtapes.

Op zondag krijgt Fuse de kans om zijn invloed uit te breiden naar het Lotto Park, met een avond vol muziek en sfeer voorafgaand aan de wedstrijd.

Het stadion opent om 17:00 uur zijn deuren, en Fuse-resident DC Salas, geboren in Anderlecht, verzorgt vanaf 17:30 uur een live optreden. Zijn kenmerkende beats zorgen voor een opzwepende start, waarmee de toon wordt gezet voor een spannende avond.

Fans worden aangeraden vroeg naar het stadion te komen om niets van deze unieke ervaring te missen. Met een uitverkocht Lotto Park belooft het duel tegen Beerschot niet alleen op het veld een spektakel te worden.

Als het voetbal op de mat even goed is als wat er rond gebeurt, mogen we ons aan een topavond verwachten.