Jonas De Roeck neemt het op voor zijn spits: "Slim genoeg"

Royal Antwerp FC moet tegen Sporting Charleroi opnieuw gaan aanknopen met de overwinning in de Jupiler Pro League. Ook in de Beker van België tegen KV Kortrijk had The Great Old weinig overschot. Zeker voorin zijn er pijnpunten.

In het begin van het seizoen was er veel lof voor de aanval van Royal Antwerp. Vincent Janssen is er een prima bliksemafleider, terwijl Tjaronn Chery voor de doelpunten zorgde. Knallen tegen Charleroi? De voorbije weken is de machine echter wat aan het sputteren. Zowel tegen Union SG als in de Beker van België tegen KV Kortrijk werd dat vrij duidelijk. Bovendien liet Chery zich ook extrasportief wat opmerken. In de tweede helft tegen Kortrijk was er een revanchemomentje. Jonas De Roeck reageerde op het hele voorval: "Hij werd een paar keer stevig aangepakt", klonk het in Het Nieuwsblad. Reactie "Ze proberen hem op allerhande manieren uit de wedstrijd te houden. Dus heeft hij op een bepaald moment laten voelen dat hij er ook is. Die frustratie moest er even uit. Daar heb ik geen probleem mee." "Tjaronn is slim genoeg om te weten wat hij moet doen", aldus nog de oefenmeester van Royal Antwerp. Aan Chery en de rest van Antwerp om tegen Charleroi nog eens het doel te vinden en zo de kritiek te doen verstommen.





Volg Antwerp - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.