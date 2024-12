Club Brugge kan zich morgen kwalificeren... Nicky Hayen heeft daar wel het een en ander over te zeggen

Nicky Hayen kijkt met vertrouwen uit naar het Champions League-duel van dinsdag tegen het Portugese Sporting CP, een belangrijke wedstrijd voor Club Brugge. De coach benadrukte dat de terugkeer van Gustaf Nilsson, die weer volledig fit is, een enorme meerwaarde biedt voor zijn team.

"Natuurlijk is het een troef dat Gustaf Nilsson opnieuw fit is. Hij geeft ons meer mogelijkheden, want nu hebben we met Romeo en Ferran drie verschillende types. Op die manier kan je makkelijk schakelen in een wedstrijd", zei Hayen.

Sporting beleeft een moeilijke periode, maar heeft nog steeds veel kwaliteit in huis. Hayen weet dat het een moeilijke avond gaat worden. "Gyokeres? Sporting is meer dan hem. We kijken naar het hele team en wat ze allemaal kunnen doen. Ze hebben veel kwaliteiten, maar we hebben ook een aantal mogelijkheden", aldus de trainer.

Sporting CP onderging recent een coachwissel en bevindt zich momenteel in een fase van zoektocht naar de juiste balans. Hayen erkent dit, maar waarschuwde ook voor de vastberadenheid van de tegenstander. "Na de coachwissel zijn ze wat aan het zoeken, dat klopt. Ze zullen enorm gemotiveerd zijn. En de Champions League blijft een andere competitie", zei Hayen.

De coach werd ook gevraagd of een overwinning morgen zou kunnen volstaan voor de kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League. Hayen blijft nuchter en kijkt liever van wedstrijd naar wedstrijd. "We blijven ervan uitgaan dat het pas rekenen wordt tijdens de laatste twee speeldagen. We willen maar één ding, en dat is winnen morgen", zei hij.

Tot slot, Hayen blijft waakzaam voor wat komen gaat. "Ze hebben al tien punten in de Champions League", zei de trainer, waarmee hij benadrukte dat Sporting een zeer gevaarlijke tegenstander blijft.