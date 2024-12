"Ronaldo heeft me intussen een dickpic gestuurd, dus ik weet hoe ie eruit ziet"

Rafael van der Vaart heeft in een podcast een oude anekdote gedeeld over Cristiano Ronaldo uit hun gezamenlijke periode bij Real Madrid. Hij noemde de Portugese sterspeler "ongelooflijk egoïstisch". Hoewel dit niet negatief bedoeld was, schoot de opmerking bij Ronaldo in het verkeerde keelgat.

Van der Vaart, die in het seizoen 2009/10 samen met Ronaldo bij Real Madrid speelde, prees de arbeidsethos en fysieke toewijding van zijn voormalige ploeggenoot. Hij beschreef Ronaldo als "een machine" die altijd als eerste op het trainingsveld stond en als laatste vertrok. Zijn focus op fitness, dieet en rust stond volgens Van der Vaart ver voor op zijn tijd. Tegelijkertijd merkte Van der Vaart op dat Ronaldo een enorme drang had om te scoren, wat soms als egoïstisch overkwam. “Als we met 6-0 wonnen en hij niet scoorde, was hij niet blij. Maar bij een nederlaag waarbij hij twee keer scoorde, was hij dat wél." De Portugese media pikten vooral de term "egoïstisch" op, wat leidde tot een reactie van Ronaldo op Instagram: "Wie is deze gast?" Bij de Nederlandse talkshow Studio Voetbal werd Van der Vaart met deze uitspraak geconfronteerd. Hij grapte: “Hij heeft inmiddels een dickpic gestuurd, dus ik weet nu hoe-ie eruitziet.” Van der Vaart benadrukte dat zijn woorden niet verkeerd bedoeld waren. "Ik wilde juist aangeven dat zo’n instelling nodig is om de absolute top te bereiken. Het was fantastisch om met hem te spelen." Hij voegde eraan toe dat zijn poging om het luchtig te houden, blijkbaar niet goed werd opgevat."Het was bedoeld om te laten zien hoe geweldig hij is, maar blijkbaar snappen ze daar mijn humor niet."