Club Brugge-keeper Simon Mignolet is er rotsvast van overtuigd dat vorm Sporting invloed heeft op Champions League-clash

Bij Club Brugge is het besef aanwezig dat een zege tegen Sporting in de Champions League misschien wel eens de kwalificatie voor de volgende ronde kan betekenen. In dat geval komt blauw-zwart in de competitiefase immers op tien punten.

Duimen maar dat Club fris voor de dag komt in het Jan Breydelstadion, want de wedstrijden volgen elkaar in sneltempo op. De staf probeert daar op te anticiperen, maar mogelijk verraadt de prestatie op het veld van KV Mechelen toch al enige vermoeidheid. "Het is zo dat het een druk schema is voor ons, maar we hebben het ook liever zo", bekijkt Simon Mignolet het nog altijd positief.

"We spelen liever in de Champions League en we gaan liever nog een ronde verder in de beker dan er in die competities snel uit te liggen. We trekken de lijn door. Als je blijft winnen en je blijft punten verzamelen, is het gemakkelijker om met dat schema om te gaan", ziet Mignolet in de huidige situatie geen probleem. "Als je in een moeilijkere periode zit, denk je al sneller: oh neen, de volgende wedstrijd is alweer daar."

Vertrouwen bij Simon Mignolet

Die attitude sluipt nog helemaal niet in de Brugse spelersgroep. "Nu wil je zo snel mogelijk weer op het veld staan." Mignolet kijkt dus met vertrouwen naar het bezoek van de ploeg van Zeno Debast. "Het is een speciale wedstrijd, maar tegelijkertijd spelen we thuis en hebben we tegen elke ploeg in de Champions League al getoond dat we ons mannetje kunnen staan."

Dan moet dat dinsdagavond opnieuw lukken, ook al omdat er sprake is van een vormdip bij de Portugese tegenstander. "Tegen Sporting is het opnieuw een kans voor ons om punten te pakken. Het zal geen gemakkelijke wedstrijd worden, waarschijnlijk mede omdat zij nu drie keer op rij niet gewonnen hebben. Zij zullen nu ook anders naar die wedstrijd kijken."

Goed Club kan opnieuw punten pakken

De eerste voorwaarde op een goed resultaat is zelf voldoende niveau halen. "Voor ons is het kwestie om thuis weer een goede prestatie neer te zetten. Hopelijk kunnen we zo opnieuw punten pakken."