Goed nieuws voor STVV met oog op wedstrijd tegen Anderlecht

STVV neemt het zondag thuis op tegen Anderlecht. Billal Brahimi zal fit geraken voor de wedstrijd.

Anderlecht gaat donderdag op bezoek bij Slavia Praag in de Europa League. Dit weekend staat er alweer een belangrijke competitiewedstrijd tegen STVV op het programma.

De Truienaars gaan na de 2-0 nederlaag tegen KAA Gent weer op zoek naar een overwinning om uit de degradatiezone te klimmen. Niet makkelijk tegen Anderlecht, maar er zal gestreden worden op Stayen.

Daarvoor zal coach Felice Mazzu in ieder geval zijn beste ploeg nodig hebben. STVV kreeg alvast goed nieuws te horen over Billal Brahimi.

Volgens Het Belang van Limburg zal de aanvaller fit zijn voor de wedstrijd tegen Anderlecht. Hij was er afgelopen week niet bij tegen Cercle Brugge in de beker en tegen KAA Gent in het weekend.