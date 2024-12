Haalt 'enfant terrible' Noa Lang ooit de absolute top? "Alle geld voor uitgeven" en "Als Romario dat had gedaan, had hij het thuis niet eens verteld"

PSV speelt vanavond op het veld van Brest en dan wordt er weer gekeken naar Noa Lang om het verschil te maken. De winger verdeelt de meningen in Nederland. Terwijl de ene hem bij een Europese topclub ziet belanden, vraagt de andere dat hij eens wat meer laat zien.

Noa Lang was ook in België nooit onbesproken. De Nederlander heeft dat geniale in zich, maar ook dat heel arrogante. Nederlands icoon Wim Kieft is bijvoorbeeld nog heel kritisch voor hem. Lang pakte tegen Twente uit met twee heerlijke assists en een goal en liet de wereld ook weten dat er niemand op de Nederlandse velden hem dat nadoet.

Doe dat maar tien keer na elkaar

"Ik vind best wel dat je bijvoorbeeld van zo'n Noa Lang veel meer mag eisen", aldus Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Als je zo goed bent, of in potentie zo goed bent, dan kom je niet weg met af en toe een doelpuntje en een leuke actie. Hij oogt wel heel snel van: kijk mij, dat heb ik even lekker goed gedaan", legt de analist uit. "Ik zou denken, doe dat maar tien keer achter elkaar. Dat zit in je."

Rene van der Gijp voegde eraan toe: "Als Romario vier keer gescoord had tegen NEC, vertelde hij dat nog geen eens thuis."

Lang heeft veel gesukkeld met blessures sinds hij bij PSV zit, maar toch kwam hij in 37 matchen en 2125 minuten wel aan 10 goals en 9 assists. Dat is een leuk gemiddelde, maar in de Nederlandse competitie ligt de nadruk ook op de aanval.

Voor mij is hij de allerbeste

In de Champions League, waar hij telkens zou moeten schitteren, zit hij dit seizoen nog maar aan één goal en één assist in vijf matchen. Aangezien PSV in de Eredivisie over de tegenstand heen walst, zijn die cijfers dan ook niet overdreven.

Al zijn er ook andere stemmen die het potentieel van Lang zien excelleren in een grotere competitie. Rafael van der Vaart, ex-Ajax, -Real Madrid en -Tottenham bijvoorbeeld. "Noa Lang is voor mij de allerbeste", zei de analist bij Ziggo Sport.

Van der Vaart zou dan ook geen moment twijfelen als hij sportief directeur was bij een topclub. "Lang is de enige waarvan ik zeg: 'Daar zou ik al mijn geld aan uitgeven'. Hem zou ik sowieso nemen."

De waarheid zal wel wat in het midden liggen. Over het talent van Lang is er nooit discussie geweest, maar hij moet zichzelf willen pushen. Hij lijkt ook te veel met randactiviteiten bezig, zoals zijn rapcarrière, om de top te kunnen beogen. En ook zijn reputatie zal erin meespelen.