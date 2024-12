Hij wordt er naar waarde geschat! Rode Duivel wint individuele prijs in Saoedi-Arabië

Koen Casteels verliet VfL Wolfsburg afgelopen zomer als vrije speler. De Rode Duivel koos voor een lucratief avontuur bij Al Qadsiah FC.

Onze landgenoot doet het goed in Saoedi-Arabië. Casteels is dan ook verkozen tot 'Doelman van de Maand' in de Saudi Pro League.

Leading the #RoshnSaudiLeague in clean sheets and instrumental in @AlQadsiahEN's meteoric rise 🔥



🇧🇪 @koencasteels is your goalkeeper of the month, spanning matchweeks 10 through 13 🧤 pic.twitter.com/MuWSLeZEEc