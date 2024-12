KV Kortrijk had KRC Genk duidelijk verrast: coach Thorsten Fink legt uit wat er nog fout liep

KRC Genk had het afgelopen weekend toch moeilijk tegen KV Kortrijk. Er werd met 3-2 gewonnen, maar vooral in de eerste helft liep er wel wat mis bij de thuisploeg.

De Limburgers begonnen aan de wedstrijd met Carlos Cuesta, Mujaid Sadick en Matte Smets. Cuesta kwam in de plaats van Joris Kayembe, die vermoeid was.

Tegen minuut 40 wisselde Fink Cuesta al wel voor Kayembe. Kortrijk stond 0-1 voor en het spel liep niet zo vlot als gehoopt voor de Limburgers.

"Het opbouwen was vooral het probleem. Kortrijk zette hoge druk en we rekenden erop dat ze ver achteruit zouden spelen waardoor wij de bal zouden hebben. Dan had het ook geen probleem geweest", vertelde coach Thorsten Fink na afloop.

"Het lag niet aan de posities volgens mij, maar aan de pressing die de tegenstander uitvoerde. We konden moeilijk iets veranderen omdat Cuesta niet hoger kan spelen. Dus ik moest wel wisselen", gaat hij verder.

Kayembe had al iedere wedstrijd gespeeld, ook in de Croky Cup. Hij was toe aan wat rust. "Joris speelde alles al, hij was heel moe. Hij kwam naar mij: "coach ik ben echt vermoeid, als je een kans hebt om te roteren dan mag dat altijd.""