OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft nieuwe coach beet, opvolger van Muslic is opnieuw een Oostenrijker

Cercle Brugge heeft na iets meer dan een week zijn nieuwe coach beet. De Vereniging maakte dinsdag bekend dat Ferdinand Feldhofer de opvolger is geworden van Miron Muslic. Opnieuw een Oostenrijken.

Iets meer dan een week na het ontslag van Miron Muslic bij Cercle Brugge, heeft de Vereniging een nieuwe coach voorgesteld. Ferdinand Feldhofer wordt de opvolger van Miron Muslic.

De Oostenrijker tekende een contract tot aan het einde van dit seizoen, met een optie voor 2025-2026. De 45-jarige Feldhofer is in België nog vrij onbekend.

Hij begon in 2015 als coach bij de Oostenrijkse derdeklasser SV Lafnitz. Hij loodste de club voor het eerst in haar geschiedenis naar de tweede klasse. In 2019 trok hij naar Wolfsberger AC, waar hij een derde plaats in de hoogste klasse van Oostenrijk kon realiseren, en dus ook Europees voetbal.

In 2021 trok hij naar Rapid Wien, maar een jaar later liep zijn avontuur daar af. Afgelopen zomer, in juni van dit jaar, ging hij aan de slag bij Dinamo Tbisili in Georgië, waar hij nu dus vertrokken is voor zijn avontuur bij Cercle Brugge.

Rembert Vromant, Technisch Directeur bij de Vereniging, reageerde al kort. "We zijn ervan overtuigd dat Ferdinand een toegevoegde waarde zal zijn voor Cercle. Hij heeft een sterke persoonlijkheid, werkt keihard en is volledig afgestemd op onze spelvisie. Ferdinand is bijzonder gemotiveerd om van start te gaan, en wij zijn dat ook", vertelde hij volgens de clubwebsite.