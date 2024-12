Sporting CP voelt serieuze druk voor Champions League-clash tegen Club Brugge: coach Pereira doet al pijnlijke vaststelling

Club Brugge speelt dinsdagavond tegen Sporting CP in de Champions League. De Portugese tegenstander is zoekende sinds haar trainerswissel. Het moment voor Club om te profiteren?

Club Brugge neemt het straks op tegen Sporting CP in de Champions League. Het perfecte moment voor blauw-zwart? De Portugese landskampioen zit in een dip sinds het vertrek van coach Ruben Amorim.

De nieuwe coach, Joao Pereira, won enkel nog maar van een vierdeklasser in de beker. De laatste twee competitiewedstrijden werden verloren en twee weken geleden ging het met 1-5 onderuit tegen Arsenal in de Champions League.

"We nemen het op tegen een ploeg die al tien wedstrijden niet meer verloren heeft", beseft Pereira volgens Het Belang van Limburg. "Sporting heeft in België doorheen de geschiedenis ook geen enkel positief resultaat behaald in Europese competities", doet hij nog een pijnlijke vaststelling. "Maar we gaan vechten voor de winst."

Hij wil ook nog wat kwijt over de situatie waarin zijn club momenteel verkeert. "Natuurlijk voel ik de druk. Ik voel die elke dag. Wanneer de directie, voorzitter en sportief directeur een trainer kiezen, doen ze dat om te winnen."

"Iedereen leeft van overwinningen, en hoe meer je wint, hoe meer rust er is. Na elf opeenvolgende overwinningen en drie nederlagen is er wat ongerustheid, maar het belangrijkste is dat we allemaal samen blijven en in dezelfde richting blijven werken. Niemand laat iemand in de steek", besluit hij.