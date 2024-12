🎥 Voorzitter van Sporting Lissabon in straten van Brugge uitgescholden door... eigen fans

Frederico Varandas, de voorzitter van de tegenstander van Club Brugge in de Champions League, ging voor de wedstrijd rustig iets eten in de Brugse binnenstad.

Toen hij terug naar zijn auto wandelde na de lunch met het bestuur van Club Brugge werd hij echter uitgescholden door supporters van zijn eigen ploeg.

Die pikken het niet dat hij trainer Ruben Amorim vrij gemakkelijk liet vertrekken naar Manchester United, dat net Erik ten Hag had ontslagen in de Premier League.

Sinds het vertrek van Amorim verloor Sporting Lissabon drie keer op een rij. De scheldpartij werd gefilmd door de Portugese krant Record.

Tijdens de lunch met het bestuur van blauwzwart overhandigde Varandas een truitje van topspeler Gyokeres aan de Brugse delegatie. De beelden van de scheldpartij kan je hieronder bekijken.

Frederico Varandas insulted by Sporting fans in Belgium.



Video Via (@Record_Portugal) pic.twitter.com/oZ3EfzGtHP