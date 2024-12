'Blessure bij Europese grootmacht brengt transfer van Bart Verbruggen in stroomversnelling'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bart Verbruggen speelt momenteel voor Brighton & Hove Albion. Maar een winters vertrek behoort zeker tot de mogelijkheden.

Bart Verbruggen speelde zich bij RSC Anderlecht in de kijker, waardoor hij een mooie transfer kon verwezenlijken. Nu doet hij het bij Brighton & Hove Albion zeker niet slecht.

Hij komt volgens transferjournalist Florian Plettenberg van Sky Sport uitdrukkelijk in beeld bij Bayern München. En dat zou best snel kunnen gaan, zelfs deze winter al.

Bayern heeft wel Alexander Nübel in de wachtkamer als mogelijke opvolger van Neuer, maar hij wordt tot de zomer van 2026 verhuurd aan VfB Stuttgart.

Nu Neuer geblesseerd aan de kant zit door een gebroken rib speelt reservedoelman Daniel Peretz. Met de Israëliër in doel verloor München in de beker, maar won het wel twee keer ruim in de competitie.

Dat Verbruggen een toptransfer zal maken, lijkt een absolute zekerheid. Het is alleen een kwestie wanneer dit zal gebeuren en naar welke ploeg. Zijn marktwaarde bedraagt 22 miljoen euro. Hij ligt nog tot medio 2028 onder contract.