Frank Boeckx is danig onder de indruk: "Ik dacht hem gek te verklaren"

Club Brugge heeft zijn tien punten beet in de Champions League. Het onmogelijk gewaande is werkelijkheid geworden voor blauwzwart.

Het kostte bloed, zweet en tranen, maar de overwinning tegen Sporting Lissabon is binnen. Die betekent zo goed als zeker een ticket voor de volgende ronde.

Toch is het verschil met Feyenoord, de voorlopige nummer 25, slechts drie punten. “Maar er moeten nog wel altijd tien ploegen voorbij Club. Dat zijn er veel. Neen, ik ben wel optimistisch”, zei Marc Degryse bij VTM.

Ook Frank Boeckx ziet het positief in. “Ik zei het al meteen na Dortmund: ‘laat die andere ploegen maar naar hier komen’. Als je dan ziet dat er al van Aston Villa en Sporting Lissabon gewonnen is…”

Rik De Mil was overtuigd dat blauwzwart zou winnen van Sporting. “Rik zei me tussen minuut 60 en 75, toen Club het zwaar had, dat ze zowaar nog zouden scoren, omdat hij wist dat de wissels impact zouden hebben”, gaat Boeckx verder.

“Ik dacht hem gek te verklaren, maar kijk wat er vervolgens gebeurde. Met dank aan de kern die breed is en hongerig. Ook Juventus gaat het hier niet makkelijk hebben, dat weet je nu al.”