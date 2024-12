Leuk vooruitzicht! 'Datum van comeback Thorgan Hazard is bekend'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thorgan Hazard is klaar voor een comeback. Hij zat maar liefst acht maanden aan de kant na een kruisbandletsel.

In april scheurde Hazard de kruisbanden van zijn rechterknie tegen Union SG in de play-offs. Normaal zou Thorgan Hazard op 21 december weer voetballen.

Dan zou hij het met RSCA Futures opnemen tegen SK Deinze, maar die ploeg werd vandaag failliet verklaard, zo meldt Het Laatste Nieuws.

De bedoeling is dat Hazard zijn wederoptreden maakt met de A-ploeg, in de laatste thuiswedstrijd van het jaar 2024, op 27 december tegen Dender. Al kan het ook zijn dat er nog een extra oefenmatch ingelast wordt, ter vervanging van het geschrapte duel tegen Deinze.

Dat is vooral goed nieuws voor David Hubert. De trainer van paarswit zit wat in de problemen door de blessures van Killian Sardella en Mario Stroeykens.

Opnieuw kunnen starten, in volle kerstperiode voor eigen volk, is een heel mooi kerstcadeau voor Hazard. Het plan is er, nu enkel nog wachten op groen licht van de medische staf.