OFFICIEEL: FIFA wijst WK 2030 toe aan... zes (!) landen, terwijl WK 2034 voor héél véél kritiek zal zorgen

FIFA heeft de gastlanden voor de komende WK's in 2030 en 2034 bekend gemaakt. We gaan voor een unicum in 2030 en voor... héél véél kritiek in 2034.

Eerst nog even dit: het WK van 2026 komt er natuurlijk eerst nog aan. Dat wereldkampioenschap zal wofden afgewerkt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Maar dat houdt de FIFA uiteraard niet tegen om de komende WK's eveneens toe te wijzen. En dat is vandaag gebeurd op een congres. Zoals verwacht organiseren Spanje, Portugal en Marokko het wereldkampioenschap in 2030. Al komt de wereldvoetbalbond wél met een unicum op de proppen. De eerste drie duels van dat WK worden afgewerkt in respectievelijk Argentinië, Paraguay en Uruguay. Het waren die landen die in 1930 immers het eerste (moderne) WK organiseerden. Héél véél kritiek In 2034 trekt het FIFA-circus richting Saoedi-Arabië. Er was geen ander bid binnengelopen, maar toch werd gehoopt dat er een andere oplossing zou komen. Activisten opperen - net als in Qatar overigens - dat de mensenrechten in Saoedi-Arabië niet worden gerespecteerd. FIFA koos echter voor de harde cash...