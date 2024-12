Speler KAA Gent is incontournable in radarwerk Wouter Vrancken en reageert op bijzonder duel: "Vrienden voor het leven"

Mathias Delorge kwam deze zomer van STVV over naar KAA Gent en heeft zich ondertussen al in de harten van de Buffalo-supporters weten te spelen. Ook tegen STVV rekende coach Wouter Vrancken op hem.

Mathias Delorge heeft er al een heel goed begin van het seizoen opzitten. Hij kwam als vervanger van Julien De Sart meteen in de basis bij KAA Gent en hield die basisplaats eigenlijk continu vast.

Voor zijn marktwaarde was het een absolute meerwaarde, want die steeg ondertussen van vijf miljoen euro afgelopen zomer naar eerst 7,5 miljoen euro en ondertussen al 9 miljoen euro. En er mag verwacht worden dat die nog zal doorstijgen.

Met dank aan Vrancken?

De jonge middenvelder tekende een contract tot juni 2028 en daar mogen de Gentenaars misschien wel coach Wouter Vrancken voor danken. Vrancken is een jeugdvriend en goede voetbalcollega van de vader van Delorge, dat kan meegespeeld hebben.

Het is ondertussen ook al duidelijk dat Delorge in de bovenste schuif ligt van Vrancken. Mede ook door de blessures van Sven Kums is het de Limburger die als eerste op het wedstrijdblad lijkt te staan, na Davy Roef dan.

Vrienden voor het leven

Een paar dagen nadat hij aankwam bij Gent en nog nauwelijks had meegetraind, mocht hij al 20 minuten maken tegen Vikingur in de Europese voorrondes. En op speeldag 1 van de competitie in Kortrijk deed hij meteen 90 minuten mee.

In de competitie miste hij tot op heden nog maar elf minuten en ook in Europa werd hij nog nauwelijks gespaard - tegen Silkeborg speelde hij zelfs 120 minuten bijvoorbeeld. Enkel tegen Rochefort mocht hij pas heel laat invallen in een 7-0 overwinning. Hij zit aan meer dan 90 procent van de speelminuten over alle competities heen.

En tegen STVV mocht hij ook spelen. Tegen een ex-ploeg is dat altijd iets bijzonder: "Tegen mijn ex-ploeg is het wel speciaal natuurlijk, daar zitten vrienden voor het leven tussen. Dat ik kan winnen, maakt het misschien nog mooier."