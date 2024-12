Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe kijkt met trots naar zijn "machine": "Clubs vragen ons hoe we het doen"

Club Brugge is dicht bij kwalificatie voor de play-offronde van de vernieuwde Champions League. Voorzitter Bart Verhaeghe is trots op de prestaties van zijn club.

"Dit had ik niet verwacht na de loting eind augustus. Na PSG hadden wij het moeilijkste parcours", zegt hij in Het Nieuwsblad. De ambitie was vanaf het begin duidelijk: de top 24 halen met minstens acht punten.

Met tien punten na zes wedstrijden overtreft Club Brugge nu al de verwachtingen. "Het is fantastisch en onverhoopt", aldus Verhaeghe. "Sporting is een ploeg met halvefinale-kwaliteiten in de Champions League."

Toch blijft voorzichtigheid geboden. Door het nieuwe format en het negatieve doelsaldo (-2) kan Club Brugge mogelijk nog een extra punt nodig hebben om zich te verzekeren van de play-offs. "We houden beide voeten op de grond. Maar we geloven in een goede afloop", zegt Verhaeghe optimistisch.

De voorzitter roemt ook de inzet van het team en de staf. "Het waren krijgers. Mechele en Tzolis hebben tot bloedens toe gevochten. Brandon Mechele stuurde zelfs 's nachts een berichtje vanuit het ziekenhuis na een neusbreuk. Dat toont de mentaliteit van onze groep."

Verhaeghe ziet ook structurele sterkte binnen de club als een grote troef. Ondanks verschuivingen na het vertrek van Vincent Mannaert blijft "de machine" draaien. "De scouting werkt goed, jeugd stroomt door, en de structuur is solide. Dat is een bewijs van de kracht van onze organisatie."

Internationaal krijgt Club Brugge steeds meer respect, zowel op sportief als extrasportief vlak. "We tonen lef op het veld, zoals tegen 60.000 fans in Celtic, en blijven financieel gezond. Clubs vragen ons hoe we het doen. We laten zien dat we geen eendagsvlieg zijn", besluit Verhaeghe trots.